Anvisa aprovou recentemente o uso da CoronaVac para imunização do novo público, mas ainda não há doses para a imunização

publicado em 21/07/2022

Sem doses e sem orientações técnicas, Votuporanga segue sem ampliar a vacinação para crianças de 3 a 5 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga segue à espera de orientações e, principalmente de doses, para o início da imunização de crianças acima de 3 anos contra a Covid-19. O novo público foi recomendado pelo Ministério da Saúde no último dia 15 e algumas capitais brasileiras chegaram a iniciar a imunização, mas no interior não há doses disponíveis ainda e nem o documento técnico da Secretaria Estadual da Saúde para iniciar a vacinação.

O problema não se restringe a Votuporanga. Na quarta-feira (20) o governador Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou que o Instituto Butantan não tem estoque suficiente de CoronaVac para vacinar todas as crianças de 3 a 4 anos e 11 meses e que aguarda a inclusão dessa faixa etária no PNI (Programa Nacional de Imunização) pelo Ministério da Saúde para a produção e envase da vacina.

O Instituto Butantan é fornecedor da CoronaVac para todo o Brasil. Só no Estado de São Paulo são 1,1 milhão de crianças nessa faixa etária que agora poderiam se vacinar caso o imunizante estivesse disponível.

“Determinei que o Instituto Butantan faça a importação das vacinas para poder produzir 10 milhões de doses. Tomamos essa decisão hoje, antes mesmo da inclusão no PNI, para que a gente tenha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo e colocá-las à disposição do Ministério da Saúde para vacinar as crianças do Brasil. A importação deve levar algumas semanas para que, se possível, no mês de agosto, a gente tenha essas vacinas disponíveis e poderemos começar a imunização dessas crianças”, disse Rodrigo Garcia.

O instituto irá solicitar 8 mil litros do IFA (Insumo Farmacêutico Ativa) à farmacêutica Sinovac para a produção do imunizante. A decisão foi tomada para dar início à ampliação da imunização de crianças entre 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19 em todos os municípios do estado de São Paulo.