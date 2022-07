O vereador aponta que a intenção é facilitar os atendimentos e a triagem dos pacientes

publicado em 19/07/2022

Valdecir Lio quer a distribuição de senhas no Mini Hospital para facilitar a triagem e o atendimento de paciente na unidade (Foto: Assessoria)

O vereador Valdecir Lio (MDB) apresentou, na sessão da Câmara de ontem uma indicação em que solícita que Secretaria Municipal da Saúde, promova a disposição de sistema de senhas no atendimento do Mini Hospital Fortunata Germano Pozzobon.Em sua justificativa, o vereador Lio aponta que a intenção é facilitar os atendimentos e a triagem dos pacientes e que tal medida permitirá uma melhor gestão dos serviços ofertados na unidade, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público.“Cabe a esta Casa Legislativa buscar soluções em parceria com o Poder Executivo para a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde de nosso povo. Nesse contexto, entendemos ser pertinente que o poder público municipal, promova a disposição de sistema de senhas no atendimento do Mini Hospital visando facilitar os atendimentos e a triagem dos pacientes”, explicou Lio.