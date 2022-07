Novo lote, porém, é ainda mais limitado e uma nova mudança nos preços está prevista para os próximos dias diante da grande procura

publicado em 19/07/2022

Quem quiser garantir a entrada na Área Vip com os preços atuais é bom correr, pois uma nova virada de lote está prevista em breve (Foto: divulgação)

Sucesso total, a Expo Show Votuporanga 2022 iniciou nesta semana as vendas do 1º lote de entradas para a Área Vip do evento que irá mobilizar toda a região. Serão quatro dias de festa (de 5 a 8 de agosto) com entrada franca, grandes shows de renome nacional, parque de diversões de última geração, boate, expositores e uma mega praça de alimentação.

Todas as permanentes para os quatro dias da Expo Show do lote promocional para a Área Vip já se esgotaram, restando apenas as últimas entradas diárias para os shows de Fernando & Sorocaba (a R$ 100) e César Menotti & Fabiano (a R$ 70).

Para o novo lote, as vendas foram iniciadas com as permanentes a R$ 250. Já as diárias do 1º lote para o show de Luan Santana são vendidas agora a R$ 150 e para a apresentação do projeto Boate Azul, com Edson & Hudson e Gian & Giovani foram para R$ 100.

Quem quiser garantir a entrada na Área Vip, que oferece uma visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, bistrôs e um bar reservado, no entanto, é bom correr, pois a organização da Expo Show já confirmou que uma nova virada de lote está próxima, com mais uma alteração nos valores, diante da grande procura, sempre pensando naqueles que compram antecipadamente.

Pontos de vendas

A venda, tanto das permanentes, como dos ingressos individuais, acontece no site da Guichê Web (www.guicheweb.com.br/exposhow2022), no escritório oficial da festa, que fica na Galeria do Muffato, ou também na Rádio Cidade FM, Polizeli Parafusos, Posto Amigão, Casa do Espeto, Loja 775 e Poly Sport. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Já para a galera da região que quiser curtir a festa na Área Vip ou nos camarotes os pontos de vendas são: Poly Sport (Fernandópolis), no Posto do Rafa (Cardoso), Vitta’s Country (Nhandeara), Drogaria Pinheiro (Valentim Gentil) e Posto Noroeste (Américo de Campos).