Do rock ao forró, palco 2 do evento, que será montado na Praça de Alimentação, prestigia artistas locais e regionais

publicado em 23/07/2022

Além dos grandes shows de renome nacional, Expo Show vai prestigiar artistas locais no palco 2, da Praça de Alimentação (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (22) a lista com os artistas locais e regionais que irão compor a programação da Expo Show Votuporanga 2022. Como anunciado desde o início, o evento irá prestigiar os “pratas da casa”, com apresentações para todos os gostos.

As atrações irão tomar conta do palco 2 da festa, que será montado na Praça de Alimentação. São atrações que vão do rock ao forró, para agradar a todos os gostos e toda a família.

“O Jorge pediu para que a gente jamais deixe de prestigiar os nossos talentos. Então fazer eventos e criar incentivos para que os produtores culturais façam o seu trabalho é extremamente importante. Os setores de Cultura e Turismo foram extremamente massacrados durante a pandemia e eles precisam agora desse incentivo”, disse a secretária de Cultura Janaina Silva.

As atrações foram contratadas pela Secretaria de Cultura, por meio de um chamamento público, onde todos os artistas de Votuporanga e região puderam apresentar suas propostas de trabalho. As propostas foram avaliadas pela Pasta, pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais e Comissão Organizadora.

Após todos os trâmites burocráticos foram selecionados os seguintes artistas e projetos:

Amadeu Emilio Del Álamo - Rock Na Roça;

Ana Carolina Soares e Souza - Concert Music;

Anisio Garcia Martin Junior - A Espetacular Música dos anos 80;

Cleber Adriano Landin - Som de Paredão;

Adelmo Alves Ferreira - Diamante Nego - Cultura Caipira;

Fernando Ferreira Barbosa - Só Modão 2;

Fernando Ferreira Barbosa - Piseiro com Forró;

Fernando Marques da Silva - Fernando Marques;

Guilherme Barbosa de Almeida - Guilherme de Almeida, Voz e Violão;

Gustavo Henrique Soares Caporalini - Wesley & Gustavo - DVD Artimanhas Acústico ao Vivo;

Gustavo Rivera Sanches Mustafa - Show Gustavo Sanches;

Monara da Silva – BeatSong;

Ralph Pontes de Araujo - Ralph Pontes;

Thalia de Oliveira Munhoz Marcelino - Thalia Munhoz - “Sonhos se realizam!”;

Thiago Azevedo Martins - Show Sertanejo;

Vinicius Ferreira Brunassi - Humberto & Rafael

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.