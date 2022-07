A Avenida Antônio Augusto Paes e seus prolongamentos serão algumas das vias contempladas nessa nova etapa de obras

publicado em 01/07/2022

Recurso foi conquistado por intermédio do deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, junto ao Governo do Estado de São Paulo (Foto: Assessoria)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve em São Paulo nesta semana e conquistou mais R$ 13 milhões para recuperação de ruas e marginais de Votuporanga junto ao Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

“Já havíamos conquistado R$ 6 milhões que estão sendo investidos em cerca de 140 quarteirões. A obra, inclusive, já segue para etapa final, com 93% do cronograma já concluído. Agora, receberemos mais R$ 13 milhões para recuperar as marginais e avenidas de entrada da cidade. Há anos essas ruas e marginais não recebem recapeamento”, disse o prefeito Jorge Seba.

A Avenida Antônio Augusto Paes e seus prolongamentos serão algumas das vias contempladas nessa nova etapa de obras. “Nosso agradecimento ao governador Rodrigo Garcia que tem liberado importantes recursos para nossa cidade e região”, disse o presidente da Alesp, Carlão Pignatari.

Desfavelamento

Ainda na agenda pela capital paulista, o prefeito visitou a CDHU, onde foi recebido pelos arquitetos Renato Pereira, Carlos Evaristo e Pablo Palma, além do gerente Regional da CDHU, Osvaldo Carvalho. Na ocasião, Seba obteve a confirmação da aprovação do projeto urbanístico das casas que serão construídas pelo programa de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve, Olímpio Formenton e Pró-Povo.