O parlamentar mostrou fotos de visitas que fez a alguns locais da cidade durante o recesso legislativo

publicado em 19/07/2022

Professor Djalma pede para que a Prefeitura instale bebedouros para os atletas que utilizam as novas Areninhas instaladas na cidade (Foto: Assessoria)

Da redaçãoO vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou, na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (18) duas indicações voltadas a melhorias em praças e nas novas Areninhas esportivas. O parlamentar mostrou fotos de visitas que fez a alguns locais da cidade durante o recesso legislativo e comentou sobre as demandas que encontrou.Por meio de uma indicação, o vereador solicitou que seja oficiada a Prefeitura, para que através a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, providencie a instalação de pontos de água nas Areninhas esportivas. Segundo Djalma, é uma reinvindicação daqueles que as utilizam e sentem falta de um local de hidratação.“O sol é muito forte é preciso uma atenção nesse sentido, pois quem utiliza esses espaços está sofrendo com a falta de água”, disse o vereador.Também por indicação, o Professor Djalma solicitou que, através a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Prefeitura providencie melhorias na iluminação da Praça de Esportes e Lazer Dr. Pedro Clóvis Nogueira, no Jardim Dharma Ville. Ele mostrou fotos de equipamentos depredados no local, além de algumas demandas da população.