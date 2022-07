A entrada no evento será mediante doação de um quilo de alimento não perecível por dia

publicado em 14/07/2022

O automóvel é uma das paixões nacionais do brasileiro. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga promoverá, nos dias 02, 03 e 04 de setembro no Centro de Eventos Helder Galera (Vicinal Votuporanga/Parisi), a 3ª edição do "Festival Automobilístico de Arrancada", em parceria com a Associação Motors Racing.

A entrada no evento, que também conta com a participação da empresa Net Rubi, será mediante doação de um quilo de alimento não perecível por dia, que será distribuída entre as entidades assistenciais parceiras do órgão municipal.

A participação no evento será dividida em dois momentos. Na abertura, dia 02 de setembro, será restrita apenas à participação de pilotos, que poderão realizar inscrição até o dia primeiro de agosto, sob taxa de R$200 do primeiro lote; nos dias 03 e 04, será aberto à população em geral das 9h às 18h e, para ter acesso à entrada, basta doar o alimento.

Também ao público em geral, mais precisamente aos amantes do automobilismo, haverá a possibilidade de estar bem próximo aos pilotos e automóveis, através da área 'Acesso Box'. Para ter direito a esse espaço, o interessado pode adquirir o passaporte, a partir do dia primeiro de agosto no valor de R$30, que dará direito a uma pulseira válida para os dois dias do festival.

Para mais informações e também venda dos ingressos destinados aos pilotos que queiram participar, é só entrar em contato diretamente com Luis Portuga, um dos responsáveis pela organização do evento, através do telefone (17) 99784-6951. Já o passaporte de acesso aos Box, pode ser adquirido na Net Rubi, através do 0800-774-7878.

