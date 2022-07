Na mesma oportunidade, Oclair Bento também apresentou a documentação para a reforma da praça do 'CDHU Antônio Regueira'

publicado em 15/07/2022

O prefeito de Parisi, Oclair Bento, entregou a documentação para a construção de casas na cidade ao diretor técnico da CDHU, Agnaldo Quintana (Foto: Assessoria)

Da redação

O prefeito de Parisi, Oclair Bento (PSDB), entregou nesta semana os documentos necessários para o andamento do processo de construção de 40 novas casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) na cidade vizinha. Na mesma oportunidade o chefe do Executivo Municipal também apresentou a documentação para a reforma da praça do 'CDHU Antônio Regueira' através do PEM (Programa Especial de Melhorias).

Oclair foi recebido, na ocasião, pelo diretor técnico da companhia, Agnaldo Quintana. As moradias para Parisi foram conquistadas por intermédio do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Carlão Pignatari.

A CDHU elabora projetos, executa construções e promove medidas de apoio à realização de planos e programas estaduais e/ou municipais de habitação prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela política habitacional do Governo.

