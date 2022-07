Caso aconteceu em Santa Fé do Sul no sábado; apesar dos estragos, ninguém se feriu

publicado em 18/07/2022

A Polícia Civil de Santa Fé do Sul irá investigar uma ocorrência de incêndio criminoso registrada no último sábado (16). Uma casa pegou fogo no bairro Jardim Guanabara e o principal suspeito é um homem que havia se casado horas antes com a proprietária do imóvel.

De acordo com o registro policial, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas de um incêndio e ao chegarem no local receberam o apoio da Guarda Municipal e também da Polícia Militar.

Após as chamas serem controladas, sem que ninguém ficasse ferido, a vítima contou à polícia e à guarda que se casou no sábado e, no mesmo dia, o marido teria ateado fogo na residência por ciúmes.