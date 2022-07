O processo seletivo para quem quer entrar na faculdade em agosto está em fase final

publicado em 30/07/2022

Em entrevista exclusiva à Cidade FM, Giuliano Storto, falou sobre as condições exclusivas na matrícula (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Polo da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual de Votuporanga está com matrículas abertas para diversos cursos neste segundo semestre. A unidade votuporanguense está com condições especiais e com novidades, como os cursos semipresenciais, que são opções para quem quer fazer um curso superior reconhecido pelo MEC, com mensalidades a preços populares.

O processo seletivo para quem quer entrar na faculdade em agosto está em fase final. Os interessados devem entrar em contato com o empresário Giuliano Storto, proprietário da unidade de Votuporanga, por meio do WhatsApp no (17) 99666-7779.

De acordo com Giuliano, em entrevista exclusiva à Cidade FM, a matrícula é gratuita e com descontos exclusivos.

“A Cruzeiro do Sul lançou cursos procurados em todo o país, diferente não seria aqui em Votuporanga. Hoje você tem a oportunidade de fazer um curso de Biomedicina, na modalidade EAD/Semipresencial. Estamos em reta final do processo seletivo”, disse ele.