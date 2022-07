A grande quantidade de munições foi encontrada na vicinal Labib Buissa, que liga Macaubal à Monções, por funcionários da prefeitura

publicado em 15/07/2022

Funcionários da Prefeitura de Macaubal encontraram durante roçagem da marginal munições de fuzil (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Macaubal abriu um inquérito para investigar um estoque de munições de fuzil, calibre 556, que foi encontrado por funcionários da prefeitura do município vizinho durante roçagem da pastagem na vicinal Labib Buissa, que liga Macaubal à Monções. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (14).

De acordo com o apurado com exclusividade pela reportagem, os funcionários faziam a roçagem da margem da rodovia com um trator cortador de grama, quando ouviram um barulho forte de estouro. Foi nesse momento que o motorista parou a máquina e viu que tinha acabado de passar por cima de uma caixa de munições de fuzil.

Logo em seguida, a Polícia Militar de Macaubal foi acionada pelos funcionários da prefeitura. Foram encontradas pela equipe 49 munições de calibre 556 (fuzil), sendo que 36 delas estavam intactas e as outras 13 deflagradas. Além disso, foi localizada também uma munição de calibre 762 (fuzil) e também uma de calibre 38.

Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar qual era a finalidade das munições, como elas foram parar ali e se seriam ou foram utilizadas em algum crime na região e por isso foram escondidas em meio ao mato.