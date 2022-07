Melhorias contam com um investimento de mais de R$ 3,6 milhões do Governo do Estado, por meio de um convênio com o Detran

publicado em 19/07/2022

Esta etapa do programa Asfalto Novo conta com recursos do Governo do Estado na ordem de R$ 3,6 milhões, oriundos do Detran (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga iniciou neste final de semana e segue pelos próximos dias com mais uma etapa do programa “Asfalto Novo”, com a recuperação de trechos das marginais Nasser Marão e José Marão Filho. As melhorias contam com um investimento de mais de R$ 3,6 milhões do Governo do Estado, por meio de um convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

A obra teve início pela Avenida Nasser Marão, próximo à Cidade Universitária da Unifev, e também pela Avenida José Marão Filho, no trecho entre a Av. Wilson Foz e Av. Brasil, com os trabalhos executados no último final de semana. Ontem os trabalhos seguiram para outros trechos da marginal como, por exemplo, entre a Rua Guaporé e Avenida Antonio Augusto Paes, próximo ao Corpo de Bombeiros.

“Há muito tempo Votuporanga não recebia tamanho investimento em obras de asfalto. Temos diversas etapas de recapeamento em andamento e muito em breve contaremos com uma nova realidade nas vias de toda a cidade, oferecendo mais segurança e fluidez no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.

De acordo com a Prefeitura, o asfalto novo vai avançar pelas marginais até chegar ao Parque da Cultura. Serão mais de 36 mil metros quadrados de recapeamento que inclui também a Rua Raul Ferreira de Carvalho, no bairro Comerciários.