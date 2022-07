Campanha já arrecadou mais de R$ 300 milhões para causas infantojuvenis, beneficia institutos Ronald McDonald e Ayrton Senna

publicado em 27/07/2022

O Mc Donald’s de Votuporanga participará mais uma vez do ‘McDia Feliz’ que terá renda para o tratamento de crianças com câncer (Foto: A Cidade)

Da redação

O HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de Rio Preto vai estruturar uma quimioteca, um ambiente de tratamento humanizado para as crianças com câncer, onde elas vão poder brincar e interagir umas com as outras ao mesmo tempo em que recebem tratamento. Esse plano poderá ser concretizado com a verba do McDia Feliz, uma das principais campanhas do País em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, que tem sua próxima edição confirmada para 27 de agosto.

Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac no Mc Donald’s de Votuporanga e de todo Brasil será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias e para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação.

De acordo com o empresário Rubens Fragoso, proprietário do Mc Donald’s de Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva e Fernandópolis a campanha é de suma importância para o Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade, entidades beneficiadas por meio da parceria com o Instituto Ronald McDonald, referência no tratamento oncológico em todo o país.

"O McDia Feliz é parte do compromisso da marca com a sociedade. Utilizamos nossa escala para conscientizar e promover a saúde, a qualidade de vida, além de contribuir com a educação de crianças e adolescentes em todo o país através do Instituto Ayrton Senna, a partir de uma rede de solidariedade formada por todos os nossos colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes, que se unem para gerar mudanças e impactar de forma duradoura a vida de milhares de crianças e jovens e suas famílias que precisam de apoio", ressalta Fragoso.

Recursos

Dentre as instituições que serão beneficiadas pela ação, está o Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que integram o complexo Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina). No ano passado, o HB/HCM recebeu R$ 168.012,23 da ação, valor que foi importante para manutenção dos atendimentos do SUS e foi empregado na compra de um aparelho de ultrassonografia portátil, muito importante no diagnóstico e tratamento do câncer de nossas crianças.

Mesmo com todas as adversidades vividas em 2021, o pior ano da pandemia de Covid-19, a última edição do McDia Feliz arrecadou, em outubro de 2021, um total de R$ 22,5 milhões em todo o Brasil, que foram investidos em projetos de saúde e educação em todo o País. Em 2021, foram beneficiados 66 projetos de 56 organizações que atuam na oncologia pediátrica no Brasil, selecionados pelo Instituto Ronald McDonald.

Dr. Jorge Fares, diretor-executivo da Funfarme, reitera o quanto esse tipo de parceria é essencial para os trabalhos do SUS da instituição. “O sistema público é subfinanciado e toda iniciativa que envolva as empresas e a população nos ajuda muito a atender os pacientes com a qualidade que eles merecem”, pontua.

Dra. Amália Tieco, diretora-administrativa do Hospital de Base, destaca a importância de participar de uma campanha deste porte. “É uma honra para nós fazer parte pelo terceiro ano consecutivo do McDia Feliz, uma das maiores campanhas em prol de crianças e adolescentes do País, uma iniciativa que ao mesmo tempo mobiliza e conscientiza os mais diferentes setores da sociedade sobre o câncer infanto-juvenil”, afirma Dra. Amália.

Dr. Antônio Soares, diretor-administrativo do HCM, pontua que por meio da verba arrecadada no McDia Feliz será possível estruturar uma quimioteca, um espaço lúdico e humanizado onde as crianças passarão por tratamento. “Nós disponibilizaremos um ambiente especial, acolhedor e humanizado. É isso que nós desejamos e ficamos muito agradecidos com mais essa ação que será concluída com êxito através do McDia Feliz.”

Dra. Francine Megid, oncologista pediátrica do HCM, explica que a quimioteca terá uma estrutura lúdica, que possibilitará o brincar mesmo em uma situação tão hostil quanto a quimioterapia.

“Vai ajudar muito nossos pequenos estruturar esse ambiente com uma decoração adequada, em um local em que as crianças possam se locomover para realizar outras interações enquanto recebem a quimioterapia, ter poltronas próprias para as atividades com terapeuta ocupacional, e locais adequados para que esse material seja guardado de forma acessível. Assim podemos ter uma ressignificação do ambiente hospitalar e ainda estimular o desenvolvimento infantil”, esclarece a especialista.