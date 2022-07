Três animais foram localizados sem vida nas zonas Norte e Oeste; todos foram submetidos a exames, mas ainda não há resultado

publicado em 20/07/2022

Três macacos foram encontrados mortos na cidade o que motivou a implementação de um protocolo contra Febre Amarela (Foto: Reprodução/ilustrativa)

Da redação

O aparecimento de três macacos mortos – dois na zona Norte e um na zona Oeste – colocou a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga em alerta contra mais uma doença viral: a Febre Amarela. Os animais, segundo Vigilância Ambiental, apresentavam sinais de atropelamento, mesmo assim um rigoroso protocolo estabelecido pelos órgãos reguladores de saúde foi implementado e todos foram submetidos a exames clínicos.

De acordo com a Pasta, um dos macacos foi encontrado morto no Pozzobon, outro no Parque das Nações e o terceiro na avenida Onofre de Paula. Eles passaram por necrópsia e foram coletadas amostras que foram enviadas a laboratórios referência para avaliação microscópica e viral. A Secretaria da Saúde aguarda resultados dos exames.

O bloqueio foi realizado nas áreas próximas de onde foram encontrados os animais mortos, também conforme medida preventiva preconizada pelos órgãos de saúde. Até o momento, ainda conforme a Vigilância Ambiental, não houve qualquer registro de macaco infectado com Febre Amarela ou raiva na história de Votuporanga.

“Mesmo diante dos evidentes sinais de atropelamento, a Secretaria da Saúde iniciou as ações ambientais padrões determinadas em casos desse tipo. Desta forma, agentes de saúde percorreram imóveis para eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que na região urbana também é responsável pela transmissão da febre amarela, e também para orientar moradores quanto a importância de manter a vacinação em dia”, disse a Administração Municipal, em nota.

Orientações

A orientação aos munícipes é que leve a carteira de vacinação em sua unidade de saúde para que o profissional avalie a situação vacinal. A vacina é aplicada gratuitamente e está disponível em todas as unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“Caso o morador encontre algum macaco aparentemente adoentado, morto ou já em estado de decomposição, não manter contato com o animal e ligar imediatamente para a Secretaria da Saúde através do telefone 3405-9787”, orientou a Secretaria.

Crime

A Secretaria Municipal da Saúde destacou que os macacos não são transmissores do vírus da Febre Amarela. “Os primatas se comportam como sinalizadores da presença do vírus. Quando um macaco aparece doente, apresentam-se aí indícios de que os humanos também estão expostos. Matar animais primatas gera um desequilíbrio ecológico e agrava a situação da Febre Amarela”, informou a pasta.

