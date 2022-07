As doações serão direcionadas às entidades assistenciais que repassarão às famílias em vulnerabilidade social

publicado em 21/07/2022

Doações serão direcionadas às entidades assistenciais que repassarão às famílias em vulnerabilidade social (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, receberam cerca de 2 mil peças de roupas de frio arrecadadas pelos atiradores do Tiro de Guerra em parceria com o Lions Clube de Votuporanga. A entrega ocorreu na manhã de quarta-feira (20).

As doações serão direcionadas às entidades assistenciais que repassarão às famílias em vulnerabilidade social. Participaram da entrega o instrutor-chefe do Tiro de Guerra, sub-tenente Giovani Santana, acompanhado dos atiradores; a presidente do Lions Clube de Votuporanga, Maristela Maranho Antonieto, que estava acompanhada de demais integrantes do clube de serviço; e o secretária da Cidade, Marcelo Coienca.

“Nosso agradecimento a toda população que contribuiu e aos atiradores e membros do Lions Clube de Votuporanga que se mobilizaram para essa campanha”, disse a primeira-dama, Rose Seba.

Aquece Votu