As acusações vão desde assédio e importunação sexual, no município e em cidades vizinhas, até atentado ao pudor

publicado em 08/07/2022

O votuporanguense que esteve envolvido em ocorrências de importunação sexual foi internado em clínica de Catanduva (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Justiça de Votuporanga acatou uma solicitação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e do Ministério Público e determinou a internação compulsória de um votuporanguense envolvido em uma série de confusões. As acusações vão desde assédio e importunação sexual, no município e em cidades vizinhas, até atentado ao pudor, após ele se deitar pelado em plena rua Amazonas.

De acordo com o divulgado, o secretário da Pasta, Emerson Pereira, solicitou ao Ministério Público a sua internação e a Justiça acatou o pedido, determinando o recolhimento de, C. A. M., no Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, de Catanduva, para a sua total recuperação clínica.

A equipe da Secretaria de Direitos Humanos, através do pastor Elói Marques, com o apoio do CAPS (Centro de Atenção Psicosocial de Votuporanga) e da Polícia Militar recolheram ele ontem para tratamento clínico. O prazo de internação do cadeirante é indeterminado, ou seja, até a sua total recuperação, passando por uma avaliação clínica a cada seis meses.

O pedido de internação atende aos anseios da comunidade votuporanguense, em razão de vários problemas de causados pelo cadeirante, não apenas em Votuporanga, como também em Fernandópolis.