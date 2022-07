Dentre as inúmeras novidades apresentadas para o retorno do evento na modalidade presencial, está um grande show de abertura

publicado em 22/07/2022

Maria Rita, no dia 13 de agosto será o show de abertura do Fliv 2022 (Foto: Reprodução/Instagram)

O Fliv (Festival Literário de Votuporanga) foi oficialmente lançado nesta sexta-feira (22) com o anúncio de algumas das atrações. Dentre as inúmeras novidades apresentadas para o retorno do evento na modalidade presencial, está um grande show de abertura, com a cantora Maria Rita, no dia 13 de agosto.O anúncio foi feito em um evento realizado no auditório do Parque da Cultura, com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), da primeira-dama, Rose Seba, do vereador Jura (PSB), representando a Câmara Municipal e da secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, além da arquiteta e representante da Unifev, Maria Julia Eichemberg, e do diretor da TV Tem, Luiz Ricardo Queiroz. Serão nove dias de programação (de 13 a 21 de agosto), com mais de 330 atrações.O homenageado do FLIV de 2022 é o escritor indígena Daniel Munduruku, formado em filosofia, história e psicologia, e importante ativista da cultura dos povos originários. Sua trajetória é marcada por uma obra literária formada por mais de 50 livros, muitos deles premiados no Brasil e no exterior. Daniel Munduruku expressa e representa a criatividade e a diversidade da nossa formação histórica e cultural, como um agente fundamental de transformação.