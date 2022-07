Além de entrada gratuita todos os dias, ações sociais durante a festa vão beneficiar 34 entidades assistenciais de Votuporanga

publicado em 18/07/2022

A solidariedade também se fará presente na Expo Show de Votuporanga, com a arrecadação voluntária de alimentos na entrada (Foto: Divulgação)

Além de ser palco de uma das maiores festas populares do noroeste paulista, de 5 a 8 de agosto, Votuporanga também será a capital regional da solidariedade, com diversas ações sociais durante a Expo Show 2022. O evento, que terá entrada gratuita todos os dias para que toda a família possa prestigiar, também irá arrecadar alimentos e sortear um carro 0km em prol de 34 entidades assistenciais do município.

A arrecadação de alimentos será realizada por meio da “Entrada Solidária”. Ninguém é obrigado, mas quem quiser e puder doar um quilo de alimento não perecível, irá encontrar voluntários em todas as entradas do evento para a arrecadação. Tudo que for arrecadado será revertido posteriormente para as entidades assistenciais.

“Sabemos que Votuporanga é uma cidade de pessoas solidárias e que sempre ajudam aqueles que mais precisam. Então, tenho certeza que todos que forem prestigiar essa programação especial de aniversário da cidade irão colaborar conosco, através de doações de alimentos não perecíveis, para que possamos dar continuidade às ações coordenadas pelo Fundo Social junto às entidades parceiras e famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

Carro 0km

Além da “Entrada Solidária”, o Fundo Social de Solidariedade já iniciou as vendas dos cupons da campanha "Ação Entre Amigos", que irá sortear um Fiat/Mobi 0km durante a Expo Show, com renda 100% revertida para as entidades assistenciais de Votuporanga. O veículo foi doado pelos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão.

Interessados em concorrer ao prêmio, que será sorteado no dia 8 de agosto, data do aniversário da cidade, durante a programação da Expo Show Votuporanga 2022, podem adquirir os cupons, por R$ 10, com representantes das entidades participantes que são:

Associação dos Pacientes Renais; Associação Solidária Adventista; Amor Exigente; Antialcoólica; Arte Solidária; Caminho de Damasco; Fonte Viva; Irmã Elvira; Irmão Mariano Dias; APAE; Dr. Bezerra de Menezes; Pater Noster; Afupace Recanto Tia Marlene; Casa da Criança; Recanto da Paz; Centro Social; Irmãos de Emaús; Nova Vida; Joana de Angelis; São Francisco de Assis; IDAV; Igreja Avivamento Pleno; Igreja Estrela da Manhã; Igreja Assembleia de Deus; Lar Celina; Lar do Velhinho; Lar Frei Arnaldo; Lar Recanto da Mãe; Lar São Vicente de Paulo; Lar Viver Bem; Lar Amigos do Bem; Santa Casa; Nosso Lar; e Núcleo de Apoio à Vida.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

A festa também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.

No parque, a diversão será garantida para todas as idades e gostos, desde as crianças até os adolescentes e adultos que gostam de emoção e adrenalina em brinquedos como o Kamikaze, Montanha Russa, Barco Viking e muito mais. Toda a estrutura ficara a cargo do Kid Play Center Park, que é hoje um dos mais completos parques de diversões itinerantes do Brasil, com mais de 15 anos de atividades e investimento constante.

Já a Praça de Alimentação foi cuidadosamente pensada pelos organizadores para proporcionar um momento agradável para todos que prestigiarem o evento, assim como uma grande oportunidade de renda para os comerciantes que irão atuar no espaço. No local, que será coberto, serão servidas comidas variadas, que vão desde os tradicionais pasteis e crepes, aos deliciosos lanches, espetinhos e muito mais.

No espaço também haverá um palco com apresentações locais e regionais em uma programação especial preparada pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. O local, aliás, conta também com 104 banheiros construídos para atender todo o público.