publicado em 06/07/2022

O pré-candidato a deputado federal, Rodrigo Andolfato, foi o convidado de ontem da Cidade FM e apresentou suas propostas (Foto: A Cidade)

Da redação

O empresário, engenheiro e pré-candidato a deputado federal pelo PTB, Rodrigo Andolfato, cumpriu agenda na terça-feira (5), em Votuporanga e dentre os compromissos marcados para o dia estava uma entrevista exclusiva à Cidade FM. Estreante na linha de frente da política, mas já com certa bagagem nos bastidores, o petebista trouxe para os ouvintes da emissora algumas de suas principais propostas, dentre elas o chamado voto regional e a repatriação de impostos.

Andolfato tem 47 anos é natural de Araçatuba e engenheiro civil formado pela Unesp de Ilha Solteira, com mestrado nesta mesma instituição e Doutorado pela USP de São Carlos. Tornou-se empresário da área de construção civil, fundando sua empresa em Araçatuba, mas com atuação por toda região e foi fundador também do Ilan (Instituto Liberal da Alta Noroeste), sendo seu primeiro presidente.

Na vida pública ele entrou como participante de movimentos anti corrupção e pró-vida, inclusive foi cotado para disputar a Prefeitura de Araçatuba nas últimas eleições, mas abriu mão da candidatura, na ocasião, para se preparar para o pleito deste ano.

“Resolvi entrar na vida pública por uma razão bem simples: ideal. Sempre convivi com política dentro de casa a minha vida toda e nas últimas eleições, quando começou a campanha de 2020, começaram a inserir meu nome nas pesquisas, onde eu figurava muito bem, inclusive como primeiro colocado em algumas delas para a Prefeitura de Araçatuba. Contudo, na ocasião, minha empresa estava com grandes obras em andamento e como tínhamos um grande fundo de investimento, havia dado a minha palavra de que não deixaria, naquele momento, a minha vida pública atrapalhar a empresarial, então participei muito ativamente do pleito, mas apenas nos bastidores e acima de tudo fui estudar política e hoje me sinto muito mais preparado do que naquele momento”, contou.

Bolsonarista declarado, Rodrigo tem pautas, é claro, ligadas aos ideais de “direita”, mas dentre as suas principais propostas ele carrega a repatriação de recursos e o chamado voto regional.

“Atualmente a nossa região manda para Brasília cerca de R$ 50 bilhões e os municípios recebem de volta menos de R$ 5 bilhões, por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Se a gente conseguir retomar para nós não apenas 10%, mas sim 20% do dinheiro que é nosso, nós dobramos o valor de investimento nas cidades da nossa região e isso significa mais creches, mais asfalto, mais saúde e vamos lutar para isso”, disse Rodrigo.