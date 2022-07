Letícia Dias da Silva Roncolato, de 25 anos, vai desenvolver uma pesquisa sobre “A quem serve a BNCC?”

publicado em 13/07/2022

A professora concursada de Valentin Gentil, Letícia Dias da Silva Roncolato, de 25 anos, irá trazer uma abordagem de reflexão sobre a BNCC (Foto: Arquivo pessoal)

A egressa do curso de Pedagogia da Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, Letícia Dias da Silva Roncolato, de 25 anos, foi aprovada, recentemente, no Programa de Pós-Graduação em Educação, nível mestrado, da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos).

Graduada em 2017, a ex-aluna foi contemplada com uma bolsa de estudos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e irá desenvolver sua pesquisa sobre o tema “A quem serve a BNCC?”.

Segundo a estudante, o projeto propõe trazer uma abordagem de reflexão sobre o currículo BNCC – Base Nacional Comum Curricular, que está em vigor em âmbito nacional e falar sobre os conceitos, as questões sociais e desigualdades que podem ocorrer no contexto escolar, em razão da interpretação ou má colocação desse currículo.

“Sempre falo que um professor inspira o outro e o papel da FUTURA no meu processo formativo foi muito importante, pela força, pelo apoio e incentivo dos meus professores. Todos eles contribuíram para isso e deram toda base para minha iniciação científica. Pelo exemplo dos professores eu descobri a importância da ciência para toda e qualquer área de atuação”, disse.

Letícia iniciou a Pós-Graduação recentemente e já pensa no futuro seguir no doutorado e até num pós-doutorado. “É um desafio, é só o começo de uma longa jornada, mas não vou parar por aí, porque a formação de uma pessoa é um processo contínuo, para vida toda. Não levo como uma conquista pessoal, mas como parte da minha formação enquanto ser humano e profissional que sou. Eu gosto de estudar e por estar nessa área, muito mais”, completou.

Quem também comemorou esse resultado foi a coordenadora do curso de pedagogia da FUTURA, Profa. Me. Elimeire Alves de Oliveira, que disse que o incentivo vem desde o primeiro ano do curso, com disciplinas que incentivam o estudo e a investigação científica e também a exigência do rigor técnico no desenvolvimento de trabalhos. Além de todo apoio oferecido pelo PIC (Programa de Iniciação Científica), próprio da instituição.

“Tudo inicia na disciplina de Metodologia de Pesquisa, que dá a base dos estudos científicos. Durante os cursos de graduação da Futura, os alunos são incentivados a produzir, pesquisar, escrever e publicar artigos. Temos um programa voltado para esse tema, o PIC, e também buscamos apoiar pelo nosso exemplo. Nos corredores da Instituição, em murais, fixamos as pesquisas de docentes, tutores e dos próprios alunos e ex-alunos, todas já submetidas e publicadas em renomadas revistas nacionais e internacionais. Letícia é um de nossos orgulhos!”, disse Elimeire.