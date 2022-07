A campanha de adoção será realizada deste sábado (16), das 9h às 12h, na Concha Acústica e no domingo (17), das 9h às 12h, na Praça São Bento

publicado em 15/07/2022

O Centro de Proteção da Vida Animal de Votuporanga irá realizar uma feirinha neste fim de semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) de Votuporanga irá realizar uma grande feira de adoção neste fim de semana. Cães, adultos e filhotes, estarão disponíveis para os munícipes que querem realizar uma adoção responsável.

A campanha acontece neste sábado (16) das 9h às 12h, na Concha Acústica e no domingo (17), das 9h às 12h, na Praça São Bento. Para realizar a adoção o interessado tem que levar documentos pessoais e comprovante de renda, para realizar um cadastro. Depois, é só escolher o animal.

Os animais do Centro são vermifugados, vacinados e castrados. Além disso, eles são “chipados”, isto é, trazem microchips com informações e localização. O site da Prefeitura tem uma página que traz fotos e dados de todos os cães e gatos disponíveis para adoção ( https://bit.ly/3s4iiT5 ).

De acordo com Luciano Cruz, chefe de setor do CPVA, cerca de 10 cãezinhos estarão disponíveis a população para irem a um novo lar. Essa é a primeira feira exclusiva do centro e as expectativas são altas para que os animais encontrem novos donos.