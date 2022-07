Profissionais de 65 municípios participaram ontem da abertura do evento que busca uma reflexão sobre os efeitos da pandemia

publicado em 29/07/2022

Centenas de educadores de 65 municípios da região participaram ontem da abertura do 7º Congresso Internacional de Educação (Foto: Assessoria)

Da redação

Centenas de educadores de 65 municípios da região e de autoridades municipais participaram na quinta-feira (28) do evento de abertura da 7ª edição do Cienp (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista), em Votuporanga. O evento busca uma reflexão sobre os efeitos da pandemia e agregar valor e conteúdo ao trabalho dos educadores participantes.

Considerado um dos maiores do Estado, o congresso reúne cerca de 1,3 mil educadores que compõem o ADE Noroeste Paulista (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) e a AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense). Ambos, são realizadores do Congresso, juntamente com a Unifev – Centro Universitário de Votuporanga.

Dentre as autoridades presentes estavam o prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado da primeira-dama Rose Seba, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e vereador Professor Djalma (Podemos). Já da área educacional estavam o secretário da Educação de Votuporanga e coordenador executivo do ADE, Marcelo Batista, Jaqueline Alexandre Batista, secretária executiva do ADE e Douglas José Gianoti, diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga.

“Estou muito feliz de estar aqui, presencialmente, mais uma vez, depois de dois anos distantes, por conta da pandemia da Covid-19. E, justamente, por sabermos o quanto todo esse cenário afetou a nossa vida e, consequentemente, a Educação, é preciso discutir o assunto e encontrar caminhos para que possamos ter um ensino cada vez melhor. A Educação é prioridade mundial, e fico muito orgulhoso em constatar que os municípios paulistas estão alinhados com essa ideia, buscando avanços quanto a metodologia e conteúdo, mas também, quanto às pessoas, aos profissionais, que fazem toda a diferença nessa missão, desde sempre”, disse Carlão.

Entre palestras, oficinas e minicursos, o Cienp terá dois dias de atividades oferecidas nos espaços da Cidade Universitária da Unifev. Um dos primeiros palestrantes foi Eduardo Shinyashiki com o tema "Gestão das emoções: qualidade na oferta de serviços, aprendizagem e afetividade como aliadas no processo de ensino". Shinyashiki é consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional, educacional e pessoal e em neurocoaching.

Hoje, dentre outras atrações, haverá uma palestra com Renato Casagrande, fundador do Instituto Casagrande, que falará ao público sobre as novas práticas pedagógicas para encantar e mobilizar os alunos para a aprendizagem. Ele é professor, conferencista, palestrante e consultor em Educação e Gestão, Casagrande é referência nacional na formação de professores, gestores e na geração de resultados para instituições educacionais (públicas e privadas).

Para encerrar o evento, Caco Barcellos apresentará a palestra "Superando Desafios: o verdadeiro valor da vida". Um dos repórteres mais famosos da televisão brasileira tem mais de três décadas de atuação no Globo Repórter, Fantástico, Jornal Nacional e no Profissão Repórter, onde ensina e coordena jovens talentos da área.

“Preparamos uma intensa programação presencial, porque temos muito para conversar e refletir após esse período de isolamento provocado pela pandemia. Nosso objetivo continua sendo agregar ainda mais valor e conteúdo aos nossos professores, para que juntos, possamos avançar na qualidade do ensino da nossa região, que já é destaque nacional”, disse Marcelo Batista, secretário da Educação de Votuporanga e coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.