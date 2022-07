Os “gordinhos” mais queridos do Brasil vão animar o público da festa no dia do aniversário da cidade

publicado em 11/07/2022

César Menotti e Fabiano vão animar o palco da Expo Show no aniversário de Votuporanga e prometem um repertório incrível (Foto: Rodney Machado/Divulgação)

Com mais de duas décadas de carreira, os irmãos César Menotti e Fabiano formam uma das duplas mais queridas do Brasil. Na bagagem, sucessos como “Leilão”, “Ciumenta”, “Fogão de Lenha” e “Disco Arranhado”, mas o repertório dos cantores - que já estão no “hall da fama” do sertanejo – promete muito mais para a Expo Show 2022, no dia do aniversário de Votuporanga (8 de agosto).

Com um show recheado de clássicos, a dupla também apresenta seu novo trabalho chamado “Menotti´s Pop”, um álbum que mistura o sertanejo modão com o pop rock nacional. As faixas do álbum são compostas por duas músicas em um formato de medley, que é quando não há intervalos no ritmo, mantendo uma linha contínua do som.

Além disso, os “gordinhos” mais amados do Brasil também irão trazer para o palco votuporanguense seu mais recente sucesso “Aí Cê Me Quebra”, em mais uma parceria com o Embaixador Gusttavo Lima. Amigos há tempos, a dupla e o cantor já tinham sido parceiros em nada menos do que 135 apresentações e a nova canção, é claro, já é sucesso em todas as plataformas digitais.

“Alô Votuporanga, dia 8 de agosto tem Os Menotti aí na Expo Show. Aôôô festão, bão também”, disseram os artistas em um vídeo onde convidam toda a região para prestigiar o evento. A última vez que a dupla esteve no município foi em 2009 e a perspectiva é de que o retorno, com a repaginação que eles deram na carreira ao longo dos anos, seja ainda mais badalada.

Área Vip

Assim como os outros três grandes shows que os antecedem, para curtir “Os Menotti” ninguém vai pagar nada. A Expo Show tem entrada franca todos os dias, mas quem quiser curtir os artistas mais de pertinho e em um espaço mais reservado já pode garantir a sua entrada para a Área Vip.

Além de uma visão privilegiada, em frente ao palco, o espaço terá banheiros exclusivos, bistrôs e um bar reservado para “os Vips”. Para o show com César Menotti & Fabiano a entrada diária, no lote promocional, é comercializada a R$ 70. Já a permanente, que permite o acesso Vip durante os quatro dias de festa custa R$ 220. O lote promocional, porém, é limitado e a virada está próxima, então é bom correr.

Para garantir o seu basta acessar o site da Guichê Web ou procurar o Escritório Oficial de Vendas, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Loja 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. Para mais informações basta ligar ou enviar WhatsApp para o número (17) 99718-3781.

Além do Escritório Oficial e online na Guiche Web, novos pontos de vendas foram abertos para você garantir seu convite de Área Vip, Camarote, Estacionamento e também do Rancho Cabaré. São eles: Rádio Cidade FM (Rua Barão do Rio Branco, 4454) Polizeli Parafusos (Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2087), Posto Amigão (Av. das Nações, 82), Casa do Espeto (Av. do Assary, 4747) e Loja 775 (Rua Pernambuco, 3380).

Outra boa opção é ir de camarote. Com capacidade para dez pessoas e possibilidade até de aumentar, com ingressos extras, os camarotes da Expo Show irão oferecer um ambiente reservado e toda comodidade que se espera para uma festa desse porte. O canal de vendas é o mesmo da Área Vip.