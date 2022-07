Para entrar no evento os participantes deverão levar 1kg de alimento não perecível

Os convites são limitados e podem ser adquiridos com a troca de alimentos não perecíveis; apresentação começa às 20h30 (Foto: Divulgação)

A Camerata Villa-Lobos se prepara para mais uma grande apresentação. Nesta sexta-feira (29), às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, os artistas locais irão tocar no 6º Concerto Unifev com um especial sobre as trilhas mais memoráveis da história do cinema.

Para entrar no evento os participantes deverão levar 1kg de alimento não perecível. A entrada é 100% beneficente e todas as arrecadações serão destinadas à Santa Casa de Votuporanga.

O evento é promovido pelo Centro Universitário de Votuporanga desde 2015 e já aconteceram concertos a dois pianos, com piano e cordas e, agora, nesta nova formação irá ser a apresentação de um grupo de câmara, com cordas e flauta.

De acordo com a pianista e idealizadora do projeto, Bruna Lima, o evento promete repetir o sucesso das edições anteriores. "Após dois anos de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, escolhemos as trilhas sonoras dos filmes porque música e cinema formam uma combinação inesquecível, e é isso que queremos proporcionar ao nosso público nesse retorno: um momento para guardar na memória”, afirma.

O 6º Concerto Unifev contará com apresentações dos seguintes músicos: Alex Massuia (violoncelo e arranjos), Aquel Fernandes (violoncelo), Bruna Lima Cavallari, Evelyn Fiori e Igor Andrade (violino), Daniel Rodrigues (percussão), Maria Fernanda Brigati (violino e arranjos), Maria Eduarda Cuenca Stipp (flauta transversal) e Paulo Fuzzari (contrabaixo).

A Camerata Villa-Lobos nasceu em Votuporanga no ano de 2019, por meio de amigos que já eram unidos pela paixão a música clássica e decidiram criar um grupo de música clássica.