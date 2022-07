Vereadores estão de recesso, mas devem se reunir diante da importância do projeto, que, dentre outras coisas, prevê a reforma de escolas

publicado em 05/07/2022

São mais de R$ 10 milhões em recursos com a maior parte reservada para investimentos em saúde e educação na cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga deve realizar na próxima quinta-feira (7) uma sessão extraordinária, para apreciação e votação de um projeto de mais de R$ 10 milhões. Os vereadores estão de recesso, mas devem se reunir diante da importância da proposta que, dentre outras coisas, prevê a reforma e ampliação de quatro escolas, além de um incremento de mais de R$ 3,2 milhões no setor de saúde.

Conforme a iniciativa, que foi protocolada ontem na Casa de Leis, do montante de R$ 10,2 milhões, cerca de R$ 2, 6 milhões serão destinados à reforma e ampliação dos CEMs (Centros Educação Municipais), Faustino Pedroso (no San Remo), Clary Brandão Bertoncini (na Chácara das Paineiras) e Maria Izabel Martins de Oliveira, o Mimo, no Jardim Paulista.

Além disso, outros R$ 1,3 milhão serão reservados para a reforma e ampliação do Cemei (Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil) Ana Ferreira dos Santos (no bairro São Cosme). Ainda no setor da educação, o projeto abre crédito de R$ 500 mil para o transporte escolar e R$ 230 mil para a manutenção das atividades da educação infantil no município.

Já para o setor de saúde, o projeto prevê ainda a destinação de mais de R$ 3,2 milhões referente ao contrato de gestão, cujo objetivo é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde a serem prestados nas unidades de saúde do município. Para saúde também estão reservados mais R$ 500 mil de recursos destinados à aquisição de materiais hospitalares, combustível e materiais destinados ao Fundo Municipal de Saúde.

O projeto, porém, não se restringe a saúde e educação. Há também, dentro dos R$ 10 milhões, uma reserva de R$ 1,1 milhão para a eliminação dos pontos escuros de Votuporanga, assim como outros R$ 700 mil para o Departamento de Qualidade Urbana e Rural, para a aquisição de massa asfáltica, manutenção da frota e outros materiais destinados à manutenção da Secretaria de Obras.