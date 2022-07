A 1ª Churrasqueada prevista para acontecer no dia 11 de setembro, no Recinto de Exposição de Nhandeara

publicado em 23/07/2022

A Apae de Nhandeara, junto com o Lions Clube, irá realizar a primeira Churrasqueada para levantar fundos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nhandeara irá realizar um grande evento para arrecadação de fundos, que serão revertidos para as despesas da instituição. Trata-se da 1ª Churrasqueada prevista para acontecer no dia 11 de setembro, no Recinto de Exposição de Nhandeara.

De acordo com a divulgação do evento, a Churrasqueada contará com o apoio do Lions do município vizinho, além de um espaço kids e muitas outras atrações para todos que participarem desta festa em prol da solidariedade.

“Venho hoje convidar você para mais um evento de sucesso será no dia 11 de setembro, a partir das 9h. Venha, ajude a Apae ajudar a quem precisa”, disse o presidente da Apae de Nhandeara, José Mário Cunha.