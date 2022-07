Lançamento está programado para às 9h, na sede da Associação, com a presença da imprensa e comerciantes de Votuporanga

publicado em 19/07/2022

Lançamento da campanha especial do comércio para o Dia dos Pais ocorrerá nesta terça-feira (19), às 9h, no auditório da ACV (Foto: A Cidade)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga), marcou para esta terça-feira (19), às 9h, o lançamento da campanha “Meu pai merece esse presentão”, em alusão ao Dia dos Pais, que será celebrado no dia 14 de agosto. O evento será realizado na sede da entidade de classe, com a presença de diretores da instituição, imprensa e comerciantes locais.

Os prêmios e detalhes da ação ainda são guardados em segredo pela ACV e devem ser apresentados apenas durante o lançamento, mas a expectativa é de que haja uma grande movimentação, como ocorreu no ano passado quando foram sorteados dez vales-compras no valor de R$ 500 e uma moto 0km.

Na ocasião, a campanha envolveu mais de 150 mil consumidores de Votuporanga e toda a região e trouxe um incremento de mais de 8% nas vendas, em meio à retomada da pandemia.

Transição

A campanha do Dia dos Pais também ocorre em meio ao processo de transição administrativa da Associação Comercial de Votuporanga. No próximo dia 28 de julho, às 20h, será realizada a cerimônia de posse da nova diretoria com o comerciante Glauco Fernando Ventura da Costa eleito em Assembleia. Ele tomará posse no lugar de Carlos Eduardo Ramalho Matta, que presidiu a associação por dois mandatos, de novembro de 2020 a junho de 2021 e de julho de 2021 a julho de 2022.

A nova diretoria é composta ainda do Vice-Presidente Celso Penha Vasconcelos (escritório Penha Vasconcelos); 2º Vice-Presidente, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia); Secretário Geral, Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros); Secretário Adjunto, Ivo Henrique Mataveli (We); Tesoureiro Geral, Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multidrogas Centro); Tesoureiro Adjunto, Valdecir Merlotti (Escritorio Vitória); Diretor Administrativo, Marcos Gerolamo Aureliano (Mega Online), Diretor Eventos, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), Diretor Marketing, João Batista Gomes (O Tubarão) e Diretor de Patrimônio, Alessandro Simonato (Mercediesel).