Anúncio foi feito pelos empresários Valmir Dornelas e sua irmã Silvia, responsáveis pela empresa, ao lado do prefeito e da primeira-dama

publicado em 23/06/2022

O empresário Valmir Dornelas e sua irmã, Silvia Dornelas, responsáveis pelo Ville Hotel, fizeram o anúncio da doação na quarta-feira (22) (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAlém de grandes shows e atrações para toda família, a Expo Show, festa em comemoração ao aniversário de Votuporanga, também será marcada pela solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade, comandado pela primeira-dama, Rose Seba, anunciou na quarta-feira (22) o sorteio de um carro 0km durante o evento com renda totalmente revertida para todas as entidades sociais do município.A ação foi apresentada durante uma cerimônia no auditório da Cidade Universitária, da Unifev, na presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), dos representantes das entidades e também dos empresários Valmir Dornelas e sua irmã Silvia Dornelas, responsáveis pelo Ville Hotel Gramadão. A empresa foi quem doou o veículo para o sorteio que ocorrerá no dia 8 de agosto, aniversário de Votuporanga e último dia da Expo Show.“Como o Jorge quis fazer uma festa por Votuporanga, nós lembramos também das entidades, pois elas sempre participam e precisam de da nossa ajuda, então decidimos pedir esse apoio para o Valmir (Dornelas), um companheiro que sempre está ajudando as pessoas que mais precisam e ele prontamente fez essa doação do carro, que irá beneficiar todas as entidades”, disse a primeira-dama Rose Seba.Cada entidade irá receber 1 mil cupons para iniciar as vendas e todo o recurso obtido por elas já poderá ser injetado diretamente no caixa, em benefício das atividades prestadas por elas. Quanto mais cupons a entidade vender, mais irá ganhar, não havendo um limite de venda. Cada cupom será comercializado a R$ 10.“Tudo o que as entidades venderem será diretamente para elas, inclusive elas podem solicitar mais cupons sempre que quiserem e o carro ficará exposto durante os quatro dias da festa, onde cada uma poderá colocar voluntários para vender mais cupons nesses dias de grande circulação de pessoas”, completou Rose.Segundo o prefeito Jorge Seba, a ação une o útil ao agradável, onde a população terá uma oportunidade de lazer, com grandes shows na programação em comemoração ao aniversário da cidade, ao mesmo tempo em que a solidariedade se fará presente.“A Rose, que está sempre antenada com as necessidades das entidades assistenciais e das pessoas que mais sofrem, deu a ideia de aproveitarmos a festa para promover algo em favor delas, e foi então que veio à mente o nome do sempre benemérito Valmir Dornelas, que não pensou duas vezes e fez a doação do carro”, completou o prefeito.Da redaçãoValmir Dornelas, por sua vez, afirmou que a colaboração do Ville Hotel com a causa na verdade é um reconhecimento do belo trabalho prestado pelas entidades sociais de Votuporanga à população que mais precisa.“É muito bacana o que a dona Rose Seba está fazendo pelas entidades e ela veio nos pedir uma ajuda, então estamos doando esse carro para que, nesse momento de crise e de inflação mundial, elas possam ter uma injeção financeira para manter suas atividades. Estamos ajudando com o maior orgulho as entidades, pois admiramos muito as pessoas que fazem esse trabalho voluntário e fantástico em prol das pessoas carentes”, concluiu o empresário.A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, além parque de diversões, expositores, boate e praça de alimentação, de forma que toda a família possa prestigiar.Dentre as atrações estão o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani. A entrada para todos os shows será gratuita.Além da grade de shows nacionais, também haverá uma programação para prestigiar as atrações locais e regionais, em uma agenda que será preparada pela Secretaria Municipal de Cultura.Grandes atrações também devem ser anunciadas em breve para a boate, que será montada no evento. O grupo responsável pela Expo Show também segue com a venda dos últimos camarotes disponíveis para a festa.Para adquirir o seu basta entrar em contato pelo telefone (17) 99718-3781 ou no Escritório Oficial de Vendas, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Box 12. No local o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados, das 8h às 15h.