publicado em 08/06/2022

Em uma sessão produtiva e de pouca discussão, os vereadores de Votuporanga aprovaram dez projetos de lei (Foto: Assessoria)

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária de anteontem a abertura de um crédito de R$ 1,2 milhão destinados para a compra de quatro novas vans, que irão dar suporte ao transporte escolar. Outros nove projetos, que vão desde nomes de ruas até mais aberturas de crédito, também foram aprovados na reunião legislativa.A ordem do dia foi iniciada com a apreciação de três projetos de origem dos vereadores para a denominação de ruas na Vila Carvalho (Avenida Coronel Felício José de Carvalho, rua Maria da Cruz Soares e rua José Francisco da Silva). Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade.Na sequência, os vereadores aprovaram um projeto que autoriza a Saev Ambiental a ceder dois servidores ao Cidas (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável), que recentemente recebeu um financiamento de mais de R$ 3, 2 milhões para a aquisição de uma Usina Móvel e Reciclagem de Resíduos.Depois, em bloco, os parlamentares aprovaram cinco iniciativas para a abertura de mais de R$ 3 milhões em créditos suplementares. Os recursos são destinados para diversas áreas e finalidades da Administração Municipal, dentre elas, a aquisição das vans escolares, por meio de recursos estaduais.Dentro desse montante está também o repasse de pouco mais de R$ 900 mil ao Votuprev, referentes ao recurso recebido pela Prefeitura do leilão do Pré-Sal, como já noticiado pelo A Cidade, e também a abertura de crédito de R$ 186 mil referente à aquisição de equipamentos para implantação de uma usina de asfalto frio no município, como havia anunciado o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). O restante é para manutenção de atividades diversas da administração municipal.Por fim, a Casa de Leis também aprovou a transferência de recursos financeiros para a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, com o objetivo de manter a parceria com a Prefeitura no acolhimento de moradores em situação de rua em período de baixas temperaturas, como ocorreu recentemente e deve voltar a acontecer nos próximos dias com a chegada de uma nova frente fria.