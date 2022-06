O investimento atende a uma necessidade do município e também a uma exigência do TCE

publicado em 28/06/2022

Os vereadores aprovaram mais R$ 5 milhões na construção de um estacionamento para a frota escolar da cidade (Foto: Assessoria)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de segunda-feira (28) a abertura de um crédito suplementar de R$ 5,3 milhões para a construção de um estacionamento para os mais de 70 veículos da frota destinada ao transporte escolar. O investimento atende a uma necessidade do município e também a uma exigência do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Para a obra serão investidos recursos próprios do município (que só podem ser aplicados na área da Educação). A Prefeitura é responsável pelo transporte de mais de 2 mil alunos matriculados em escolas municipais, estaduais e instituições parceiras conveniadas com a Prefeitura.

Como antecipado pelo A Cidade, até o ano passado, esse transporte era executado por empresa terceirizada e, a partir deste ano, o serviço passou a ser operacionalizado integralmente pelo Município que adquiriu 15 novos veículos, quatro deles com apoio do Governo do Estado, para fazer frente a demanda.

Diante dessa situação, a Prefeitura precisará de um estacionamento com capacidade para abrigar essa frota que conta, inclusive, com ônibus de 49 lugares. O espaço precisa ser totalmente coberto, por exigência do Tribunal de Contas e do Programa Nacional de Transporte Escolar, para preservar a integridade dos veículos. Além disso, a área também necessita ser ampla o suficiente para as manobras desses veículos.

Como a proposta já havia sido debatida em audiência pública, não houve muita discussão em plenário e o projeto foi aprovado com três votos contrários – Thiago Gualberto (PSD), Chandelly Protetor (Podemos) e Mehde Meidão (União Brasil) – e duas abstenções de Cabo Renato Abdala (Patriota) e Osmair Ferrari (PSDB).