publicado em 29/06/2022

A Câmara Municipal aprovou a expansão do perímetro urbano de Votuporanga para viabilizar a construção das moradias na cidade (Foto: Foco Studio)

Da redação

Os vereadores aprovaram ainda na sessão de segunda-feira (27) a expansão do perímetro urbano de Votuporanga. A iniciativa, como antecipado pelo A Cidade irá viabilizar a construção de 755 casas populares na cidade, por meio do programa “Casa Verde e Amarela”, do Governo Federal.

Como se trata de uma demanda travada pela própria Câmara, com o intuído de minimizar o déficit habitacional de Votuporanga, a iniciativa passou sem levantar polêmica entre os parlamentares. A aprovação era necessária para integrar a área onde está previsto o conjunto habitacional, que fica às margens da vicinal Hebert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence, nas proximidades da Ilha do Pescador.

As moradias, que serão construídas em uma parceria com a Construtora Pacaembu, são destinadas a famílias com renda bruta de até R$ 4 mil e poderão ser parceladas em até 30 anos. As casas terão cerca de 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos.