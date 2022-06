Com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no atendimento, instituição financeira cooperativa é a primeira a oferecer essa nova solução desenvolvida pela Botmaker integrada ao aplicativo de mensagens instantâneas

publicado em 01/06/2022

A nova funcionalidade se integrará ao atendimento via WhatsApp já realizado com uso de inteligência artificial (Foto: Diculgação)

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizou a função inédita de atendimento por videochamada em Libras (Língua Brasileira de Sinais), via Whatsapp Enterprise - versão do aplicativo destinada a empresas. A instituição financeira cooperativa é a primeira a utilizar a solução desenvolvida em parceria com a Botmaker.“A nova tecnologia assistiva está alinhada ao nosso direcionamento de atender às necessidades das pessoas por meio do relacionamento simples e próximo, e isso é reforçado agora com nosso pioneirismo de lançar uma videochamada em Libras integrada ao WhatsApp corporativo”, explica Alceu Meinen, superintendente de Operações de Produtos do Sicredi.A nova funcionalidade se integrará ao atendimento via WhatsApp já realizado com uso de inteligência artificial por intermédio do Theo (nome escolhido em homenagem ao padre Theodor Amstad, precursor do cooperativismo no Brasil e fundador do Sicredi), um chatbot que foi criado com o objetivo de otimizar o atendimento aos associados e colaboradores, tirar dúvidas e efetuar serviços por meio do uso da inteligência artificial (IA), com disponibilidade de atendimento 24 horas, todos os dias da semana.Entre as funcionalidades, o atendente virtual oferece instruções sobre o funcionamento dos produtos e serviços do Sicredi, além de apoio a consultas e transações de associados. O canal também atende a não associados da instituição financeira cooperativa que podem buscar informações de abertura de contas ou portabilidade.Para utilizar a função de atendimento em Libras, via WhatsApp, a pessoa entra em contato pelo telefone (51) 3358-4770, seleciona a opção Libras e é transferida para um chat em vídeo com o especialista do Sicredi.“Criamos o Botmaker Call, como a solução é chamada, para permitir que o contato do consumidor com o cliente comece por um chatbot e depois, de acordo com a necessidade, seja migrado para uma conversa em áudio ou em vídeo. O atendimento via chamadas de áudio ou vídeo é muito indicado para casos em que se torna necessário buscar uma aproximação maior com o cliente, ou que requer explicações mais detalhadas, como em negociações, demonstrações de produtos ou suporte técnico remoto, por exemplo, em que a comunicação por voz ou visual se torna essencial, como no caso específico do Sicredi”, afirma Alfredo Bitencourt, head de Vendas da Botmaker Brasil.A função de atendimento em Libras está em fase de implementação nas diferentes regiões de atuação do Sicredi. A conclusão do processo em todas as áreas de atuação da instituição está prevista para o final de junho de 2022.Sobre o SicrediO Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.