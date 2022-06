A festa é em comemoração ao aniversário da cidade e vai até o sábado (25) com entrada franca em todos os dias

publicado em 23/06/2022

A dupla Matogrosso e Mathias é quem comanda a primeira noite de festa na Expo de Nhandeara hoje (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA dupla Matogrosso e Mathias é que abre nesta quinta-feira (23) as festividades da Expo de Nhandeara, no recinto Indalécio Ayub. O evento terá entrada franca durante todos os dias irá até o sábado (25) e é uma realização da Associação Nhandearense de Rodeios e Tradições Rurais, Prefeitura e Câmara Municipal de Nhandeara.Os sertanejos Matogrosso e Mathias, que já movimentaram outros eventos na região neste ano, possuem uma legião de fãs, que devem lotar o recinto Indálecio Ayub para curtirem canções inesquecíveis como “Tentei te esquecer”, “De igual para igual”, “Caiu, quebrou” e muitos outros sucessos.Já amanhã, aniversário de Nhandeara, a cidade deve ficar pequena para a quantidade de moradores da cidade e da região que irá prestigiar o romantismo de Leonardo. Carismático com o público, o cantor vai apresentar seu show, com repertório baseado nos maiores sucessos. O show traz músicas que lembram o clima descontraído dos botequins, local onde a carreira do cantor começou e recria o ambiente preferido dos brasileiros.Por fim, no sábado (25) quem sobe ao palco da Expo Nhandeara é o grupo Raça Negra. Ícone do samba e do pagode, o Raça Negra é um dos pioneiros da vertente romântica do estilo musical e promete muitos clássicos no show. Há quase 40 anos o Raça Negra segue sendo um fenômeno. Suas músicas, como “Cigana”, “Doce paixão”, “Cheia de manias” tornaram-se atemporais e transitam por todos os públicos e gerações.