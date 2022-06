As doses da vacina estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

publicado em 23/06/2022

Pessoas com idade acima de 6 meses podem se vacinar em qualquer unidade de saúde de Votuporanga contra a gripe (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga ampliou ontem a vacinação contra a gripe para todas as pessoas interessadas, com mais de seis meses de idade. As doses da vacina estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 28 de março com calendário específico para o público-alvo que foi sendo ampliado aos poucos. Até o momento, cerca de 19 mil pessoas foram imunizadas em Votuporanga.A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante, segundo a Pasta, é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.Junto com a campanha de vacinação contra a gripe, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga também segue com a campanha de imunização contra o sarampo voltada para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. As doses também estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.A vacinação das crianças contra o Sarampo ocorre de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária recebem uma dose da vacina.O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade.Neste sábado (25), algumas unidades de saúde estarão abertas das 8h às 16h para o “Dia D da Vacina” em Votuporanga. As doses disponíveis serão das vacinas contra Covid-19 para adultos e crianças acima de 5 anos; gripe para toda as idades acima de 6 meses; e sarampo, apenas para o público-alvo que são trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.As unidades que estarão abertas neste sábado serão: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; e Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras.