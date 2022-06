O projeto que deu origem à iniciativa é de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos) e foi aprovado por unanimidade

publicado em 24/06/2022

A partir do ano que vem o mês de abril “será laranja” e dedicado a prevenção contra a crueldade animal em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoO prefeito Jorge Seba (PSDB) sancionou na quinta-feira (23) a lei que institui em Votuporanga o ‘Abril Laranja’, mês da prevenção contra a crueldade animal. O projeto que deu origem à iniciativa é de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos) e foi aprovado por unanimidade na sessão desta semana da Câmara Municipal.A nova Lei, segundo Chandelly, tem como objetivo provocar uma reflexão sobre a situação degradante em que muitos animais são submetidos, como tortura, abuso e exploração.“Essa proposta também vislumbra que as instituições públicas e privadas possam sensibilizar as pessoas sobre o problema, que envolve principalmente, o abandono e os maus-tratos”, afirmou o vereador.Conforme a lei, durante o mês, poderão ocorrer ações integradas, envolvendo a população, através de um trabalho dos protetores individuais e entidades de proteção aos animais, que poderá contar ainda com parcerias do poder público e instituições privadas.No Brasil, os maus tratos contra os animais é crime previsto em lei. A pena pode chegar a até cinco anos de prisão, pagamento de multa, e inclusão do nome do infrator no registro de antecedentes criminais. Quem comete crueldade contra os animais pode ser preso em flagrante pela autoridade policial.Para denunciar casos do tipo, basta comparecer a qualquer delegacia de polícia com pelo menos uma prova — que podem ser vídeos e fotos feitos com o aparelho celular.