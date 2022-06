A novidade significa um marco na assistência ao paciente com câncer no município

publicado em 03/06/2022

Em Votuporanga, novo serviço privado fica localizado na rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria da instituição de saúde

Da redação

A Santa Casa de Votuporanga inaugura nesta sexta-feira (3) o Ambulatório de Oncologia, ampliando o rol de serviços privados oferecidos pela Instituição. A novidade significa um marco na assistência ao paciente com câncer, garantindo um atendimento integral, humanizado e de qualidade.

O serviço conta com uma equipe multidisciplinar completa, proporcionando mais eficiência e agilidade na realização do diagnóstico. Os pacientes são acompanhados por médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e assistente social.

A médica oncologista clínica Dra. Júlia de Oliveira Cordeiro é quem está à frente dos trabalhos. Ela é oncologista clínica de um hospital em São José do Rio Preto, coordenadora do Centro Oncológico em Birigui e pós-graduada em Cuidados Paliativos. O atendimento é personalizado e tanto os usuários quanto seus familiares têm acesso fácil à equipe para esclarecer dúvidas e receber orientações necessárias.

“Os nossos serviços são humanizados, com profissionais multidisciplinares capacitados. O nosso foco é o cuidado com o paciente e não apenas na doença”, disse a médica.

O Ambulatório de Oncologia fica localizado na rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria do Hospital. A estrutura é composta de recepção, sala de infusão, armazenamento de quimioterápico, sala de atendimento da equipe multiprofissional, além de consultório do oncologista clínico.

Em anexo à Santa Casa, o ambulatório conta com equipamentos modernos à disposição para essa assistência. “Iremos oferecer toda a gama de atendimentos, com tratamento adequado com quimioterapia, imunoterapia e terapias alvo. Como temos a estrutura da Santa Casa de Votuporanga à disposição, exames laboratoriais, de imagem e internação podem ser realizados a qualquer momento, conforme a necessidade e o quadro clínico”, afirmou a médica.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.

“Muitas das vezes a ideia que vem à cabeça é de um paciente terminal, que está morrendo e não há mais o que fazer por aquela pessoa. É importante desmistificar esse conceito. O tratamento continua, com foco no assistido como um todo”, completou a oncologista.

Agilidade

A enfermeira responsável Lilian Curti frisou que o Ambulatório de Oncologia traz agilidade nos atendimentos e no início do tratamento. A princípio, os pacientes atendidos são do plano SanSaúde, favorecendo a logística. “Eles não precisam mais se deslocar para outras instituições. Aqui, por conta da Santa Casa de Votuporanga, eles contam com recursos de exames de imagem, tomografia, ressonância e qualidade. Há protocolos definidos em busca de eficiência e de resolutividade, pensando sempre em assistir nosso usuário de forma humanizada”, destacou.

A gestora do SanSaúde, Luana Romano, enfatizou essa importante parceria. “Nossos pacientes oncológicos dependiam de outros serviços para suas consultas e quimioterapia. Com essa conquista, garantimos atendimento dentro da Santa Casa de Votuporanga, com todo rol de exames e profissionais, proporcionando uma assistência integrada. Estamos muito felizes com esse marco na história de nosso plano de saúde”, afirmou.