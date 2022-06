Obra avança e novas etapas também estão em fase de liberação para a recuperação de mais ruas nos quatro cantos do município

publicado em 30/06/2022

As máquinas iniciaram o trabalho pela Avenida José Campos Lário e rua Antônio Biliato (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O tão aguardado recapeamento chegou aos bairros Monte Verde e Residencial Noroeste. Nesta semana, as máquinas iniciaram o trabalho pela Avenida José Campos Lário e rua Antônio Biliato. Outras ruas dos bairros localizados na região Oeste também receberão a obra em breve, nas próximas etapas.

Além destes bairros, a Av. Nasser Marão, no trecho que passa pelos bairros Jardim Universitário e São Cosme, também será recapeada. A via é uma das principais entradas para Votuporanga.

“Sabemos que nossas marginais precisam dessa melhoria e estamos trabalhando fortemente para que isso ocorra o quanto antes. Temos diversas etapas de recapeamento em fase de liberação e muito em breve contaremos com uma nova realidade nas vias de toda a cidade, oferecendo mais segurança e fluidez no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.

Essa é mais uma etapa do programa “Asfalto Novo” que conta com R$ 287 mil de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, conquistados por meio do deputado federal Fausto Pinato (PP). No total, o investimento nesta fase será de R$ 519 mil.

Outras etapas

Uma outra etapa do programa “Asfalto Novo” está em fase final de execução com mais de 93% do cronograma já concluído. Entre os bairros que já receberam a melhoria estão: Conjunto Habitacional Jamir D'Antônio, Pozzobon, Jardim Residencial Prado, Conjunto Habitacional João Albarello, Colinas, Jardim Canaã, Santa Amélia, Jardim Brisas Suaves, Jardim São Judas Tadeu, Parque dos Estados, Jardim São Paulo, Prolongamento da Vila Paes – Deoclécio Lasso, Santa Luzia, Patrimônio Novo, Patrimônio Velho, Jardim Alvorada, Parque Residencial do Lago, Portal do Sol, Jardim Bom Clima, Portal dos Lagos, Estela Parque Residencial, CECAP I, Jardim Bela Vista, Jardim Eldorado, Vila América, San Remo, Jardim Orlando Mastrocola, Chácara das Paineiras. Também receberão a obra ruas do Parque Saúde, Parque 8 de Agosto, Cidade Nova, Loteamento Bandeirantes e de Simonsen.