A iniciativa visa sanar a falta de cargos necessários em todas as Secretarias

publicado em 21/06/2022

O vereador Professor Djalma pediu para que a Prefeitura promova um estudo sobre todos os cargos vagos na administração municipal (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Professor Djalma (Podemos) solicitou na sessão ordinária da noite de ontem, por meio de uma indicação, que a Prefeitura estude a possibilidade de promover em Votuporanga um novo concurso público municipal. Segundo o parlamentar, a iniciativa visa sanar a falta de cargos necessários em todas as Secretarias, colaborando assim com a melhoria na qualidade do serviço oferecido à população.

De acordo com o Professor Djalma é importante que a Prefeitura elabore um estudo junto às secretarias para suprir os locais com necessidades mais urgentes de novos servidores.