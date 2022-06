Um projeto de lei com essa finalidade já foi encaminhado para a Câmara Municipal e deve ser votado na sessão de segunda-feira (27)

publicado em 25/06/2022

A Prefeitura de Votuporanga irá investir mais de R$ 5 milhões na construção de um estacionamento para a frota escolar da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga irá investir mais de R$ 5 milhões na construção de um estacionamento para os mais de 70 veículos da frota destinada ao transporte escolar. Um projeto de lei com essa finalidade já foi encaminhado para a Câmara Municipal e deve ser votado na sessão de segunda-feira (27).

De acordo com a administração municipal, o investimento, que será feito com recursos próprios (que só podem ser aplicados na área da Educação), atende a uma necessidade do município e também a uma exigência do TCE (Tribunal de Contas do Estado). A Prefeitura é responsável pelo transporte de mais de 2 mil alunos matriculados em escolas municipais, estaduais e instituições parceiras conveniadas com a Prefeitura.

Até o ano passado, esse transporte era executado por empresa terceirizada e, a partir deste ano, o serviço passou a ser operacionalizado integralmente pelo Município que adquiriu 15 novos veículos, quatro deles com apoio do Governo do Estado, para fazer frente a demanda.

Diante dessa situação, a Prefeitura precisará de um estacionamento com capacidade para abrigar essa frota que conta, inclusive, com ônibus de 49 lugares. O espaço precisa ser totalmente coberto, por exigência do Tribunal de Contas e do Programa Nacional de Transporte Escolar, para preservar a integridade dos veículos.