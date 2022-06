Evento de apresentação está programado para a próxima quinta-feira (30), com a presença dos deputados que destinaram recursos para obra

publicado em 28/06/2022

Projeto prevê novas vagas de estacionamento, paisagismo e iluminação moderna, dando origem a um novo cartão postal (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga irá realizar na próxima quinta-feira (30) a apresentação do projeto para a revitalização da Avenida Emilio Arroyo Hernandes. Trata-se de uma das obras mais aguardadas para a região Norte do município, principalmente pelos comerciantes, que clamam por vagas de estacionamento.O evento de apresentação está marcado para às 18h30 e será realizado às margens da própria via, ao lado da Constru Casa. Já confirmaram presença os deputados federais, Geninho Zuliani (União Brasil) e Fausto Pinato (PP), além do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), que destinaram, cada um, R$ 1,5 milhão em recursos para as melhorias.“Já tive acesso ao projeto, inclusive como arquiteto já coloquei minhas opiniões, mas o que posso adiantar é que o pessoal da engenharia, arquitetura e paisagismo fez um belo trabalho, então estamos convidamos a toda a população para participar da apresentação. Vamos fazer uma nova avenida com mobilidade bem diferenciada, modernidade e segurança. Espero que todos apreciem esse projeto e que em breve comecemos a ter um novo corredor comercial, atraindo assim novas empresas, novas paisagens, novo cenário arquitetônico e bons negócios, principalmente com mais estacionamento”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB) em entrevista à Cidade FM.O projeto, conforme a própria administração municipal, está sendo guardado a sete chaves e só será levado ao conhecimento público mesmo no dia do lançamento. Contudo, o que se sabe é que a obra prevê, em primeiro lugar, a criação de muitas vagas de estacionamento ao mesmo tempo em que se pretende transformar a via em um novo cartão postal da cidade, com paisagismo e iluminação moderna.