Os animais, que estão em risco de extinção, foram encontrados por um produtor rural abraçados ao corpo da mãe, que estava com marcas de tiro

publicado em 30/06/2022

Os filhotes de tamanduá-bandeira foram resgatados e levados para o zoológico após sua mãe ser morta por caçadores (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Dois filhotes fêmeas de tamanduá-bandeira gêmeos (algo muito raro para a espécie) foram resgatados e levados para o Zoológico Municipal de Rio Preto, após a mãe deles ser morta por caçadores em Votuporanga. Os animais foram encontrados por um produtor rural abraçados ao corpo da mãe, que estava com marcas de tiro.

O proprietário acionou a Polícia Ambiental, que foi até o local, recolheu os filhotes e encaminhou ao Zoológico de Rio Preto, já que eles teriam pouca chance de sobreviver sem a ajuda da mãe. Elas pesavam 1,3 kg e 1,5 kg e estavam em boa situação geral de saúde. Ainda não há indícios sobre o caçador que matou a mãe deles.

Na última semana, a instituição recebeu mais um filhote de tamanduá-bandeira, também fêmea e órfã, desta vez encontrada na cidade de Palestina. A idade deste espécime foi estimada em 20 dias. Ela chegou ao zoológico pesando 1,3 kg.

A alimentação dos três filhotes é feita com uma fórmula láctea, criada para ser o mais próximo possível do leite que receberiam da mãe. São oferecidas mamadeiras de 30 mililitros cada, quatro vezes ao dia.

Os filhotes ficam em reabilitação durante o seu crescimento, até que possam ser destinados a algum programa de soltura monitorada. Caso a soltura não seja possível, os animais fazem parte dos programas de conservação em cativeiro.

Os filhotes de tamanduá estão recebendo cuidados na área de clínica do zoológico, portanto, não estão em exibição ao público.

"Elas chegaram aqui com cerca de 20 dias de vida, com cordão umbilical em fase de cicatrização. O nascimento de gêmeos de tamanduá-bandeira até já foi registrado em cativeiro, mas ainda não há registros oficiais na natureza", contou o veterinário Guilherme Guerra, gestor do Zoológico.