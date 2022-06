A estação mais fria do ano, no entanto, nem “assusta” mais tanto os moradores de Votuporanga, depois das duas últimas frentes frias

publicado em 21/06/2022

A primeira semana do inverno não trará grandes alterações para os votuporanguenses, mas semana que vem será de frio (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO inverno se inicia oficialmente nesta terça-feira (21), às 6h14, e termina em 22 de setembro. A estação mais fria do ano, no entanto, nem “assusta” mais tanto os moradores de Votuporanga, depois das duas últimas frentes frias que derrubaram as temperaturas na região e trouxeram até um pouco de chuva, como no feriado prolongado, que teve um acumulado de 20 milímetros, conforme os pluviômetros da Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).O início da estação, porém, de acordo com as previsões meteorológicas, será de temperaturas amenas, com mínimas na casa dos 16 graus durante toda a semana, não trazendo grande alteração na rotina dos votuporanguenses. Durante o dia, ainda conforme as previsões, será até necessário deixar a blusa de lado, já que há perspectivas de os termômetros cheguem a marcar até 31 graus.A partir do meio da semana que vem, contudo, o inverno já começará a mostrar sua força. No dia 29 está prevista uma queda brusca de temperatura, com os termômetros chegando na casa dos 10 graus. No último dia de junho, por exemplo, a previsão aponta mínimas de até 6 graus.Outra característica do inverno também estará presente: a seca. Conforme a meteorologia, nos próximos 15 dias não deve chover em Votuporanga e região, o que já tem preocupado os produtores rurais.