Frente fria perde força e queda de temperatura será menos rigorosa em Votuporanga

O fim de semana do Dia dos Namorados será com um frio menos intenso do que o esperado e projetado no início desta semana

publicado em 10/06/2022

Nova previsão de tempo aponta que frio será menos intenso no Dia dos Namorados que o anunciado no início desta semana (Foto: A Cidade) Da Redação



As baixas temperaturas que estavam previstas para o próximo final de semana mudaram e estão mais amenas do que o previsto anteriormente para Votuporanga. De acordo com os institutos de meteorologia, no domingo (12), que estava previsto temperatura mínima de até de 9 ºC, agora aponta temperatura mínima de 12 ºC e máxima de 22 ºC.



Já na segunda e terça-feira da próxima semana, que anteriormente estava prevista a possibilidade de geada e temperaturas de até 3ºC, agora marcam mínimas de 6º e máximas de até 24º C, sem o aviso de geada.



Apesar da mudança, ainda assim deve haver uma queda de temperatura em comparação com o que tivemos até o momento nesta semana, porém mais amena do que o previsto anteriormente.

