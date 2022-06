A jovem Ivy Faria, de 17 anos, e o votuporanguense Caio Freitas assumiram o relacionamento nas redes sociais nesta semana

publicado em 03/06/2022

Caio, que é filho dos delegados Edna e Gilberto Freitas, assumiu relacionamento com Ivy Faria, filha de Romário (Fotos: Reprodução/Instagram)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Quando a jovem Ivy Faria, de 17 anos, postou em seu Instagram a novidade, não imaginou a repercussão que causaria. Isso porque o início do relacionamento com o votuporanguense Caio Augusto Oliveira Marcelino de Freitas, de 19 anos, ganhou visibilidade nacional.

O jovem é morador de Votuporanga, estudou na escola Passo a Passo e é filho da delegada da DDM (Delegacia da Mulher) Edna Rita de Oliveira Freitas e do também delegado Gilberto Jesus Marcelino de Freitas. Ele conheceu a Ivy, que é filha do ex-jogador e agora senador Romário, no projeto Expedição 21, um encontro de jovens com Síndrome de Down, que aconteceu no fim de semana passada. Caio foi inscrito com a ajuda da irmã Carolina Oliveira Freitas.

A Expedição 21 é um projeto de pesquisa e posteriormente um documentário e um filme, devem ser lançados. “São muitas informações novas. O Caio foi selecionado no ano de 2019, através de um programa caça talentos, na qualidade de pessoa com deficiência e ele ganhou em primeiro lugar. Ele ganhou essa vaga para a Expedição 21, que não ocorreu antes por conta da pandemia. É um projeto de empoderamento para pessoas com Síndrome de Down”, relatou Edna.

O encontro fechou com chave de ouro para os dois jovens. No fim, Caio, se ajoelhou em frente de Ivy e a pediu em namoro. “Está todo mundo muito feliz. Teve a Expedição, ele começou a trabalhar como jovem aprendiz no Senac, então ele está vivenciando muitas emoções”, completou ela.

Contagiante pela nova fase na vida do filho, a delegada destacou a importância desse momento e a representação que ele traz. “Precisamos abrir o olhar, ver as pessoas com deficiência como pessoas normais. Pessoas que têm direito a vida, emprego, relacionamentos e parar de ter uma visão preconceituosa. Eu acho que tudo isso é importante para mostrar a capacidade que eles têm de decisão na vida”, completou.

O namoro

Anteontem Ivy Faria, a filha mais nova de Romário, surpreendeu os seguidores ao anunciar publicamente seu relacionamento com Caio. “Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. É, realmente a Expedição 21 foi uma experiência incrível e de quebra ainda me trouxe um presente, que foi o Caio. Eu fui pedida em namoro. Será que eu aceitei? Mas é claro que eu aceitei", disse ela.