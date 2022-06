Uma nova frente fria já chegou ao Sul do país ontem e avançará nos próximos dias para o Sudeste

publicado em 15/06/2022

Mesmo com a chuva, porém, o frio não deve ser tão intenso como nos últimos dias, mas as blusas e cobertores ainda serão indispensáveis (Foto: A Cidade)

Da redação

O feriado de Corpus Christi não terá o melhor dos climas para quem pretende viajar ou permanecer em Votuporanga. Uma nova frente fria já chegou ao Sul do país ontem e avançará nos próximos dias para o Sudeste, Centro-Oeste e litoral do Nordeste, levando chuva e frio a essas regiões e uma grande queda de temperatura principalmente no Sudeste.

Em Votuporanga, por exemplo, o feriado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite a temperatura deve ficar entre 13 e 14 graus e as máximas não devem passar dos 30 graus. Amanhã a chuva volta a aparecer e se mantém até o domingo, baixando as temperaturas.

Mesmo com a chuva, porém, o frio não deve ser tão intenso como nos últimos dias, mas as blusas e cobertores ainda serão indispensáveis, já que as temperaturas devem oscilar entre 14 e 30 graus.