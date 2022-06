Moradias serão edificadas por meio do Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal, com parcelamento em até 30 anos

publicado em 15/06/2022

O novo conjunto habitacional, segundo o prefeito Jorge Seba, atende a uma reivindicação constante dos vereadores (Foto: Ilustrativa/ Prefeitura de Uberaba)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), em conjunto com a Câmara Municipal, anunciou na quarta-feira (15) a construção de 755 casas populares em Votuporanga, por meio do Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. As moradias serão destinadas a famílias com renda bruta de até R$ 4 mil e poderão ser parceladas em até 30 anos.

O novo conjunto habitacional, segundo o prefeito Jorge Seba, atende a uma reivindicação constante dos vereadores em busca de diminuir o déficit habitacional em Votuporanga.

"É nossa meta de plano de governo estabelecer parcerias para trazer cada vez mais casas populares para Votuporanga, porque é preciso dar moradia digna e oportunidades de acesso aos programas sociais. O apoio dos vereadores tem sido fundamental nessa luta. Essa conquista das mais de 750 casas é apenas o início", disse o prefeito.

Para a implantação das moradias um projeto de lei foi encaminhado à Câmara Municipal para a ampliação do perímetro urbano do município, já que a área onde está previsto o conjunto habitacional fica às margens da vicinal Hebert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence, nas proximidades da Ilha do Pescador.

Além das casas, que terão cerca de 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, também serão separados 56 lotes comerciais, já prevendo a urbanização do local. Além disso, a construtora responsável pela obra também terá que fazer o alargamento da vicinal, que já está previsto no Plano Diretor, além da construção de uma outra avenida arterial de entrada para o futuro bairro.