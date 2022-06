Por um número, os dois votuporanguenses não faturaram o prêmio máximo, que estava acumulado em mais de R$ 78 milhões

publicado em 27/06/2022

As duas apostas premiadas foram registradas na Luz Lotérica, que fica na Rodoviária de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Dois sortudos de Votuporanga já podem procurar a Caixa Econômica Federal a partir desta segunda-feira (27) para resgatarem mais de R$ 70 mil que faturaram no sorteio de sábado (25) da Mega Sena. Ambos acertaram a quina no sorteio 2.494 e cada um vai levar para casa o total de R$35.919,96.

Ao todo, 157 brasileiros dividem o prêmio e dois deles são de Votuporanga. Outra coincidência (ou pé quente mesmo), é que as duas apostas premiadas foram registradas na Luz Lotérica, que fica no Terminal Rodoviário Leonidas Pereira de Almeida. Ambas foram apostas simples, ou seja, de R$ 4,50.

A boa notícia só não foi melhor para os dois sortudos por conta de um único número. Apenas um brasileiro, morador de Diadema/SP, acertou as seis dezenas do sorteio e ganhou R$ 78,7 milhões. Os números sorteados foram: 01, 04, 10, 22, 53 e 54.

Mais sortudos

Também ficaram felizes, porém numa proporção bem menor, outros quatro votuporanguenses que fizeram a quadra da Mega no mesmo sorteio. Cada um deles faturou R$677,05.

Lotofácil

Ainda no sábado (25), outro morador de Votuporanga sorriu para a sorte ao faturar R$1.992,26 na Lotofácil. Ele acertou 14 das 15 dezenas do sorteio 2.556. Sua aposta foi registrada na Lotérica Aviação, que fica no Supermercado Proença.