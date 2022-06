A iniciativa é tida como um dos primeiros passos para a abertura de um ou mais concursos públicos

publicado em 29/06/2022

Os vereadores pediram para que antes de um novo concurso, a Prefeitura convoque todos os aprovados em concursos anteriores (Foto: Assessoria)

Da Redação



Por fim, os vereadores também deram o aval, na sessão ordinária de segunda-feira (27), para a Administração Municipal criar 135 cargos efetivos na estrutura administrativa da Prefeitura. A iniciativa é tida como um dos primeiros passos para a abertura de um ou mais concursos públicos para o preenchimento de diversas vagas em várias secretarias.

O projeto foi aprovado por unanimidade, mas em suas falas os vereadores fizeram questão de deixar algumas ressalvas. A primeira dela é para que a Prefeitura convoque os aprovados em todos os demais concursos vigentes antes de abrir um novo certame.

“É importante que se faça esse concurso daqui cinco ou seis meses, mas antes que chamem essas pessoas que foram aprovadas e estão aguardando há cinco anos para serem convocados. A pessoa vem, paga a taxa de inscrição, estuda, passa em primeiro lugar e depois não é chamada. Isso não pode acontecer”, ressaltou Osmair Ferrari (PSDB).

O projeto

A proposta não só cria novos cargos, como também amplia o número de vagas de cargos já existentes, para atender as necessidades de cada área. Além dessas oportunidades, a administração municipal também segue com um levantamento para definir quantas vagas serão abertas em um ou mais futuros concursos públicos.

Os novos cargos, conforme o projeto, suprem a necessidade de atendimento de dispositivos legais, dentre eles, os atendimentos as pessoas com deficiência e dos usuários do serviço público de Saúde.