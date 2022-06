Após a comunhão, os fiéis sairão pelas ruas centrais de Votuporanga com Jesus na Hóstia Sagrada numa manifestação pública de devoção

publicado em 15/06/2022

Ao término da procissão, os católicos retornarão à Sé Catedral para a Benção Solene de Jesus Eucarístico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoNesta quinta-feira (16) a igreja Católica celebra a Solenidade de Corpus Christi (Corpo de Cristo). A festa religiosa tem o objetivo de exaltar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Depois de dois anos sem ocorrer devido a pandemia do coronavírus, a tradicional procissão volta a ser realizada nas paróquias da Diocese de Votuporanga.A Santa Missa das 9h será presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas e na oportunidade alguns adolescentes receberão a Eucaristia pela primeira vez. Ao fim da tarde, em conjunto com a Paróquia São Bento, será celebrada a Santa Missa Solene e Procissão.Após a comunhão, os fiéis sairão em procissão pelas ruas centrais de Votuporanga com Jesus na Hóstia Sagrada, numa manifestação pública de devoção a Jesus Eucarístico e pedindo a proteção para nossa cidade. A procissão retornará a Sé Catedral para a Benção Solene de Jesus Eucarístico.A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. É o que explica o padre Gilmar Margoto, pároco da Catedral de Votuporanga.“A procissão é um costume da solenidade de Corpus Christi porque temos a celebração da missa e depois é levada a hóstia consagrada para adoração pública e é importante que lembra o alimento espiritual, a ceia que Jesus instituiu na Quinta-feira Santa e que nós lembramos como algo essencial da vida cristã, que é a celebração da eucaristia”, explicou o padre.Apesar do retorno da procissão, a Diocesse, no entanto, optou por não retomar ainda a tradição de enfeitar as ruas para a passagem do “Santíssimo”, já que ainda há uma preocupação em relação à pandemia.“Temos dois anos já sem a procissão, mas agora já percebemos que é possível fazer. Aqui na Catedral, no entanto, ainda não vamos enfeitar a rua, para evitar esse contato direto com o chão e evitar também esse trabalho mais próximo, já que ainda temos a questão da pandemia”, disse o padre.Para celebrar a data serão realizadas missas e procissões em vários horários. Confira:9h e as 17h18h16h (com transmissão da Cidade FM)17h (Cap São João Batista: 9h)7h3020h (Simonsen – Cap Nossa Senhora Aparecida: 9h)8h9h18h |19h30