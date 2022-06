Mais de 28 mil votuporanguenses “se esqueceram” de concluir a imunização contra o coronavírus

publicado em 21/06/2022

Mais de 5 mil votuporanguenses “se esqueceram” e não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A chegada do Inverno hoje requer cuidados redobrados para as tão temidas doenças respiratórias, ainda mais em tempos de Covid-19. O tempo seco e a baixa umidade do ar contribuem para o aparecimento, e agravamento, dessas enfermidades e o resultado pode ser preocupante, tendo em vista a quantidade de pessoas que não voltaram às unidades saúde de Votuporanga para concluir o ciclo vacinal.

De acordo com dados obtidos A Cidade junto à Secretaria Municipal da Saúde, mais de 28 mil votuporanguenses “se esqueceram” de concluir a imunização contra o coronavírus. Nesse número estão 5.096 pessoas que não tomaram a segunda dose e 22.928 que não tomaram a dose de reforço.

A situação liga o sinal de alerta no município tendo em vista a preocupação com novas cepas do vírus, como ocorreu no final do ano passado e início deste ano, principalmente agora, com a chegada do inverno.

Para tentar diminuir a quantidade de faltosos, a Secretaria de Saúde levou a vacinação contra a Covida para os bairros imunizante mais próximo de quem precisa o receber. A vacinação segue aberta para todas as pessoas com 5 anos ou mais. No total, dez unidades de saúde possuem doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais e cinco unidades com imunizante para crianças de 5 a 11 anos.

Crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João; Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; e Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen.

Já a população com 12 anos ou mais deve procurar a Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; Unidade PAS X “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no Vila Paes; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América; Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; e Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen.